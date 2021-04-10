Зеленський та Ердоган проводять переговори віч-на-віч у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу прибув з робочим візитом до Туреччини, розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

Переговори проходять у палаці Хубер у Стамбулі та тривають вже більше години. Зустріч проходить у закритому режимі без преси.

Пізніше під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Ердоган перед візитом Зеленського мав телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, в якій той поскаржився на "небезпечні провокаційні дії" Києва на Донбасі.

У лютому 2020 року президент Туреччини відвідав Київ у рамках 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня обох країн.

У жовтні Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом, в ході якого він зустрівся з Ердоганом і підписав угоди про співпрацю у сфері оборони.

Про підсумки жовтневого візиту Зеленського читайте у статті: Без вільної торгівлі, але з контрактами в оборонці: про що домовився Зеленський у Стамбулі