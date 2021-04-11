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Південноафриканська мутація Covid може "обходити" щеплення Pfizer – дослідники

Неділя, 11 квітня 2021, 11:08
Південноафриканська мутація Covid може обходити щеплення Pfizer – дослідники

За попередніми даними фахівців Тель-Авівського університету, південноафриканський штам коронавірусу B.1.351 може "обходити" вакцину від Pfizer/BioNTech.

Джерело: Reuters

Деталі: Наголошується, що через невелику кількість випадків, які вивчалися, результати наразі не можна назвати репрезентативними.

У дослідженні, що опублікували в суботу, порівнюються дані 400 людей (яким діагностували COVID-19 через два тижні або більше після того, як ті отримали одну або дві дози вакцини), проти такої ж кількості невакцинованих пацієнтів, хворих на коронавірус.

Дослідники Тель-Авівського університету та найбільшого постачальника медичних послуг Ізраїлю Clalit виявили, що серед вакцинованих двома дозами вакцини людей рівень поширеності штаму B.1.351 був у 8 разів вищий, ніж у невакцинованих – 5,4% проти 0,7%.

З огляду на такі дані фахівці допустили, що вакцина Pfizer може бути менш ефективною проти південноафриканського варіанту Covid.

Пряма мова дослідника Аді Штерна: "Ми виявили непропорційно вищий показник південноафриканського варіанту Covid серед людей, щеплених другою дозою вакцини, порівняно з невакцинованою групою. Це означає, що південноафриканський варіант здатний певною мірою прорвати захист від вакцини".

Важливо: У Тель-Авівському університеті нагадали, що в дослідженні брала участь невелика кількість людей, інфікованих південноафриканським варіантом вірусу, через його непоширеність в Ізраїлі. Також фахівці наголосили, що їх дослідження не мало на меті визначати ефективність вакцини проти будь-якого штаму Covid-19 і вивчався не загальний рівень зараження після щеплення, а лише дані людей, які отримали позитивний тест на COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавіруснаукамедицина
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