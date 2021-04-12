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Держсекретар США прибуде до Брюсселя у день проведення комісії Україна-НАТО

Понеділок, 12 квітня 2021, 15:27
Держсекретар США прибуде до Брюсселя у день проведення комісії Україна-НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає з візитом Брюссель 13-15 квітня і прибуде якраз у день проведення позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", анонс візиту розміщений на сайті Держдепу.

"У Брюсселі секретар Блінкен приєднається до міністра оборони Ллойда Остіна, щоб проконсультуватися з нашими членами НАТО та партнерами щодо низки спільних пріоритетів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Блінкен скористається цією можливістю, щоб підтвердити прихильність США трансатлантичному альянсу як найважливішому партнерству для досягнення наших спільних цілей.

"Окремо секретар Блінкен проведе двосторонні та багатосторонні зустрічі з європейськими колегами для обговорення ключових пріоритетів та спільних проблем", - повідомили в Держдепі.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні.

У неділю в інтерв’ю NBC News Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України. 

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Теми: НАТОСШАвійна
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