Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Парижі сталася стрілянина біля лікарні: 1 людина загинула і одна поранена

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:21

У Парижі сталася стрілянина біля лікарні, внаслідок якої одна людина загинула і одна отримала поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався перед лікарнею Анрі Дюнан, що на вулиці Мішель-Анж у 16-му окрузі. Кулі поцілили у чоловіка і жінку. Допомогу їм почали надавати працівники лікарні, але одну людину врятувати не вдалося.

Чоловік, який стріляв, втік з місця події "на двохколісному транспорті" - вочевидь, мопеді або мотоциклі.

Поліція на разі не повідомляє жодних деталей про інші обставини події. Мотивація нападника невідома.

Заклад - приватна лікарня, що спеціалізується на допомозі людям літнього віку, а зараз виконує також функції центру вакцинації від коронавірусу.

Попри те, що на місці працюють слідчі, лікарню не закривають і люди знову повернулися у чергу на щеплення. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
Усі новини...
Реклама: