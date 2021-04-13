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Зеленський: Ескалацією на Сході Росія тестує Захід

Вівторок, 13 квітня 2021, 10:56

Президент Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на Сході України Росія проводить тест Заходу і намагається його залякати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент України сказав у коментарі журналу Time під час останнього візиту на Донбас.

"Що вони хочуть зробити, то це підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що Захід не впевнений у своїй підтримці України, що вони насправді не бачать в нас партнера. Це свого роду тест", - сказав Зеленський.

"Вони хочуть, щоб Захід боявся сили Росії, її могутності…У цьому немає великого секрету",  - відзначив президент України.

Нагадаємо, Україна ініціювала екстрене засідання Комісії Україна-НАТО через загострення ситуації на Донбасі та нарощування сил Росією на кордоні. Воно відбудеться 13 квітня в Брюсселі за участю глави МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба планує домовитися з партнерами по НАТО про можливу практичну підтримку України у разі загострення російської агресії.

Євросоюз і G7 у понеділок виступили з вимогою до Росії припинити провокації біля кордонів України.

Теми: ЗеленськийРосія


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