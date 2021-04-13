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Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Вівторок, 13 квітня 2021, 13:19
Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Росія працює над дедоларизацією економіки і відмовою від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю іранському інфорагентству IRNA, цитує МЗС РФ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: За словами Лаврова, в частині санкцій політики Вашингтона РФ продовжує виступати проти будь-яких односторонніх обмежувальних заходів.

Росія буде нарощувати зусилля щодо зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів. Мова, зокрема, йде про кроки, спрямовані на поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмова від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем.

Пєсков, у свою чергу не відкидає, що Захід може і раніше відключити Росію від платіжних систем Visa і MasterCard в рамках санкційної політики.

Пряма мова: "...обмеження проявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого".

Нагадаємо: Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, окупувавши півострів Крим та підтримуючи незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській області. Цивілізований світ тисне на Росію за допомогою економічних санкцій, не визнаючи анексію Криму та вимагаючи від РФ припинити агресію проти України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясанкції
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