У НАТО прокоментували можливість членства України при відсутності контролю над територією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки Україна може вирішувати, приєднуватися їй до Альянсу чи ні, і тільки союзники вирішують, чи вона готова до цього.

Про це він заявив, відповідаючи на питання про можливість членства України у НАТО за умови відсутності контролю над частиною території, повідомляє "Європейська правда".

"Це право 30 членів НАТО вирішувати, коли Україна буде готова до членства в Альянсі. Так само від України залежить, коли вона буде готова до членства. І ніхто не може втручатися в цей процес – це суверенне право суверенної нації: України – звертатися за членством, і союзників – вирішувати, чи вона готова" - наголосив Столтенберг.

За його словами, Росія зараз намагається запровадити сфери впливу і вирішувати, що її сусіди можуть або не можуть робити.

"Ми вважаємо, що Україна має сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, що стандарти вже виконані" - сказав генсек.

Він додав, що реформи є найкращим шляхом для України наблизитися до членства у НАТО.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у виконання обіцянки НАТО, яку Альянс дав щодо її майбутнього членства на Бухарестському саміті в 2008 році.