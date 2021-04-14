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Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях через нарощення військ

Середа, 14 квітня 2021, 11:27
Міністр оборони Німеччини звинуватила Росію в провокаціях через нарощення військ

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях у зв’язку з нарощуванням військ вздовж кордону з Україною.

Таку думку міністр висловила в ефірі ARD в середу, повідомляє "Європейська правда".

"У мене таке враження, що російська сторона робить все, щоб спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо вплутуватися в цю гру", - скала Крамп-Карренбауер.

Західні союзники Києва стурбовані недавньою передислокацією російських військ до українського кордону. У Москві кажуть про "бойову підготовку", але Крамп-Карренбауер поставила під сумнів це пояснення.

"Якщо це, як заявляє російська сторона, маневр - то існують міжнародно запропоновані процедури для створення прозорості та довіри. Цього не сталося", - сказала вона.

Міністр запевнила, що "ми зробимо все можливе, щоб тут нічого не загострилося", та підкреслила, що НАТО на боці Києва. 

"Ми віддані Україні, це абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауер, подякувавши Києву за розсудливу реакцію на ситуацію.

За її словами, також ясно, що президент Росії Владімір Путін "просто чекає кроку з боку НАТО, щоб мати привід для продовження дій".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччина
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