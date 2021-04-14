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Прага офіційно запропонувала прийняти зустріч Байдена та Путіна

Середа, 14 квітня 2021, 18:05

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, який також тимчасово очолив Міністерство закордонних справ, пропонує зробити Прагу місцем першої зустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

"Я відповів на оголошення президента Байдена, який закликав провести особисту зустріч з президентом Путіним у третій країні. Я доручив нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі, як було із самітом Обами-Медведєва. Але все на початковій стадії", - заявив Гамачек.

Зустріч президента США Барака Обами з російським колегою Дмітрієм Медведєвим відбулася 8 квітня 2010 року в Празі і стала останньою такою великою політичною подією міжнародного значення в Чехії.

Президенти тоді підписали новий договір про скорочення ядерних арсеналів.

Раніше Фінляндія заявила, що готова прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністьо висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Як відомо, у липні 2018 року в Гельсінкі відбулась перша повноцінна двостороння зустріч Путіна і тодішнього президента США Дональда Трампа.

Теми: ЧехіяПутінБайден
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