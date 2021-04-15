НАТО підтримує нові санкції США проти Росії

Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів ввести нові санкції проти Росії у відповідь на кібератаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

"Союзники по НАТО підтримують Сполучені Штати та солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізуючу діяльність Росії. Союзники вживають заходів індивідуально і колективно для зміцнення колективної безпеки Північноатлантичного альянсу", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України та Грузії, а також постійне порушення, невиконання та обхід численних міжнародних зобов'язань, включаючи Будапештський меморандум.

"Союзники продовжуватимуть працювати в тісній співпраці з метою протидії діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою дестабілізуючу поведінку і виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники, включаючи існуючі угоди і зобов'язання в галузі контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації та негайно знизити напруженість на кордонах України та в незаконно включеному Криму", - йдеться в заяві.

У НАТО відзначили, що залишаються відкритими для періодичного і значимого діалогу, а також для конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії зроблять це можливим.

"Ми шкодуємо, що Росія продовжує ігнорувати запрошення НАТО на початку 2020 року провести засідання Ради Росія-НАТО", - заявили в Брюсселі.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.