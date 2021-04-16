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Меркель, Макрон і Зеленський закликали Росію відвести війська від України

П'ятниця, 16 квітня 2021, 19:52
Меркель, Макрон і Зеленський закликали Росію відвести війська від України
Фото: ОП

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті німецького уряду.

"Канцлер, президент Макрон і президент Зеленський обговорили, зокрема, ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні і на сході України. Вони розділили занепокоєння з приводу зростання російських військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму. Вони закликали до відведення цих підкріплень з метою деескалації ситуації", - йдеться в заяві.

Канцлерка Німеччини і президент Франції підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Вони наголосили на необхідності повного виконання Мінських домовленостей з обох сторін і заявили, що Німеччина і Франція продовжать свої зусилля в нормандському форматі", - відзначили в канцелярії Меркель.

Зеленський за підсумками переговорів у Парижі заявив, що 19 квітня буде засідання радників лідерів "нормандської четвірки", де буде обговорюватися питання кластерів - покрокове виконання Мінських домовленостей. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Детальніше читайте у статті - Все про новий план Єрмака: що пропонують у "Нормандії" для оновлення Мінських угод

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякордонМеркельЗеленський
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