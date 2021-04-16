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У Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі

П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:52

Група активістів принесла до будівлі посольства Російської Федерації в Празі фігуру голого президента РФ Владіміра Путіна на золотому унітазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Активісти групи "Kaputin" організували акцію проти ув'язнення російського опозиційного політика Алєксєя Навального, агресії Росії проти України і порушень прав людини в Росії.

 

Близько полудня до будівлі російського посольства під'їхала машина з кількома людьми, які почали ставити золоті туалети на паркан посольства і вішати золоті йоржики.

Вони також поставили фігуру Путіна на позолоченому унітазі з написом "Голий вбивця" (Naked Killer).

По інший вулиці навпроти посольства стояли кілька людей з плакатами "Руки геть від України" та "Свободу Навальному".

У заході взяли участь близько 30 осіб. Під час встановлення туалетів на місце прибули кілька співробітників поліції. Вони заявили активістам, що ті завдають шкоди власності Росії.

Пізніше активісти розібрали пам'ятник Путіну і спустили в парк на інвалідному візку.

"Можливо, ніщо так не символізує справжню природу сьогоднішніх російських правителів, як золоті унітази і йоржики в палаці глави держави в країні, де 13% населення досі не мають навіть власного туалету", - йдеться в заяві групи.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосія
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