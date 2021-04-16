У Празі біля посольства РФ поставили голого Путіна на золотому унітазі
Група активістів принесла до будівлі посольства Російської Федерації в Празі фігуру голого президента РФ Владіміра Путіна на золотому унітазі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.
Активісти групи "Kaputin" організували акцію проти ув'язнення російського опозиційного політика Алєксєя Навального, агресії Росії проти України і порушень прав людини в Росії.
Близько полудня до будівлі російського посольства під'їхала машина з кількома людьми, які почали ставити золоті туалети на паркан посольства і вішати золоті йоржики.
Вони також поставили фігуру Путіна на позолоченому унітазі з написом "Голий вбивця" (Naked Killer).
По інший вулиці навпроти посольства стояли кілька людей з плакатами "Руки геть від України" та "Свободу Навальному".
У заході взяли участь близько 30 осіб. Під час встановлення туалетів на місце прибули кілька співробітників поліції. Вони заявили активістам, що ті завдають шкоди власності Росії.
Пізніше активісти розібрали пам'ятник Путіну і спустили в парк на інвалідному візку.
"Можливо, ніщо так не символізує справжню природу сьогоднішніх російських правителів, як золоті унітази і йоржики в палаці глави держави в країні, де 13% населення досі не мають навіть власного туалету", - йдеться в заяві групи.