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Стіну посольства Росії у Празі облили "кров'ю"

Неділя, 18 квітня 2021, 11:03
Стіну посольства Росії у Празі облили кров'ю
Фото: РИА Новости

У Празі поліція затримала сімох людей, які минулої ночі облили кетчупом стіни навколо території посольства Росії в Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne

За словами представника місцевих правоохоронних органів Яна Данека, поліція вночі виїхала на площу Бориса Нємцова, де знаходиться посольство Росії. 

"На місці ми виявили семеро осіб, підозрюваних в неправомірних діях щодо майна", - сказав він. За його словами, всі вони були доставлені в місцеве відділення поліції. 

За даними місцевих журналістів,  станом на ранок неділі стіну посольства очистили від кетчупу.

Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили у коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а "режим Путіна вчинив терористичний акт у Чехії". 

 
фото РИА Новости

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу. 

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю оголосив про розшук російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері. Ймовірно, йдеться про участь цих російських агентів у вибуху військового складу. 

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧехіяРосія
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