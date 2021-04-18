Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат заявив німецькому виданню Welt am Sonntag.

"З одного боку, ми очікуємо, що уряд Німеччини зробить чітке публічне попередження президенту Путіну і наглядно представить всі хворобливі наслідки нового військового вторгнення", - сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, це включає "жорсткі каральні заходи", такі як "міжнародний бойкот і остракізм російського уряду, включаючи судове переслідування в Міжнародному кримінальному суді за військові злочини" і "повне економічне ембарго, особливо на імпорт сировини і повне заморожування інвестицій".

"Не можна повторювати стратегічної помилки 2014 року і стояти осторонь та бездіяльно спостерігати, як Росія безкарно здійснює нові завоювання", - сказав посол.

Мельник повторив свій заклик до членства України в НАТО, відвівши Німеччині у цьому процесі особливу роль.

"Зокрема, Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна грати роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без всяких "якщо" і "але", - вважає дипломат.

Тільки швидке приєднання Києва до Альянсу може назавжди запобігти новій великомасштабну війні в Європі, наголосив Мельник.

Раніше Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.