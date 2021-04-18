Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

Неділя, 18 квітня 2021, 13:47
Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат заявив німецькому виданню Welt am Sonntag.

"З одного боку, ми очікуємо, що уряд Німеччини зробить чітке публічне попередження президенту Путіну і наглядно представить всі хворобливі наслідки нового військового вторгнення", - сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, це включає "жорсткі каральні заходи", такі як "міжнародний бойкот і остракізм російського уряду, включаючи судове переслідування в Міжнародному кримінальному суді за військові злочини" і "повне економічне ембарго, особливо на імпорт сировини і повне заморожування інвестицій". 

"Не можна повторювати стратегічної помилки 2014 року і стояти осторонь та бездіяльно спостерігати, як Росія безкарно здійснює нові завоювання", - сказав посол.

Мельник повторив свій заклик до членства України в НАТО, відвівши Німеччині у цьому процесі особливу роль.

"Зокрема, Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна грати роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без всяких "якщо" і "але", - вважає дипломат.

Тільки швидке приєднання Києва до Альянсу може назавжди запобігти новій великомасштабну війні в Європі, наголосив Мельник.

Раніше Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОНімеччинаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
НАТО
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
Від Лондона до Брюсселя
Стефанішина: Україна буде в НАТО незалежно від рішень Вільнюського саміту
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: