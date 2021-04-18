Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

Неділя, 18 квітня 2021, 13:47

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат заявив німецькому виданню Welt am Sonntag.

"З одного боку, ми очікуємо, що уряд Німеччини зробить чітке публічне попередження президенту Путіну і наглядно представить всі хворобливі наслідки нового військового вторгнення", - сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, це включає "жорсткі каральні заходи", такі як "міжнародний бойкот і остракізм російського уряду, включаючи судове переслідування в Міжнародному кримінальному суді за військові злочини" і "повне економічне ембарго, особливо на імпорт сировини і повне заморожування інвестицій". 

"Не можна повторювати стратегічної помилки 2014 року і стояти осторонь та бездіяльно спостерігати, як Росія безкарно здійснює нові завоювання", - сказав посол.

Мельник повторив свій заклик до членства України в НАТО, відвівши Німеччині у цьому процесі особливу роль.

"Зокрема, Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна грати роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без всяких "якщо" і "але", - вважає дипломат.

Тільки швидке приєднання Києва до Альянсу може назавжди запобігти новій великомасштабну війні в Європі, наголосив Мельник.

Раніше Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Теми: НАТОНімеччинаУкраїнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО

Агресія РФ: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили Україну

відео, фотоСтіну посольства Росії у Празі облили "кров'ю"

Росія ввела нове правило в'їзду в окупований Крим

На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України – ЗМІ

Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли

Усі новини...
НАТО
НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок
Зеленський хоче почути на саміті НАТО підтримку щодо ПДЧ для України
Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ
Останні новини
13:47
Посол закликав Німеччину допомогти Україні якнайшвидше вступити в НАТО
13:41
Україна підтримала висилку 18 російських дипломатів з Чехії
13:30
У Києві від Covid померли ще 26 людей
12:57
У Twitter стався збій
12:17
РФ готує відповідь на висилку дипломатів з Праги і натякає на закриття посольства Чехії
12:02
У першому кварталі видатки виконані на 91,7%: це найбільший рівень за останні 4 роки
11:57
Агресія РФ: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили Україну
11:29
інфографікаУ Криму водосховище, що поки не обміліло, викачуватимуть для потреб Ялти
11:03
відео, фотоСтіну посольства Росії у Празі облили "кров'ю"
10:31
ООН: Жінки отримують на 30% менше пенсії ніж чоловіки
Усі новини...