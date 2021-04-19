Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у понеділок на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Про це Кулеба повідомив у Twitter після засідання, пише "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", - розповів Кулеба.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2021

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю 16 квітня закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.