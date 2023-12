Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у понеділок на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Про це Кулеба повідомив у Twitter після засідання, пише "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", - розповів Кулеба.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1