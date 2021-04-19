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Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Понеділок, 19 квітня 2021, 15:14
Кулеба попросив ЄС підготувати новий пакет секторальних санкцій проти РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у понеділок на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Про це Кулеба повідомив у Twitter після засідання, пише "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю 16 квітня закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроРосіяЄС
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