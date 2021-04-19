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Відсторонений через справу Порошенка заступник глави МЗС подав заяву про повернення

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:07
Відсторонений через справу Порошенка заступник глави МЗС подав заяву про повернення

Відсторонений від виконання повноважень заступника міністра закордонних справ України Єгор Божок просить повернути його на посаду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Божка, який він направив главі МЗС міністру Дмитру Кулебі та опублікував Twitter.

У листі йдеться про те, що Печерський районний суд Києва 21 січня 2021 року ухвалив рішення скасувати як незаконну і безпідставну вручену підозру Божку у кримінальній справі щодо перевищення колишнім президентом України Петром Порошенком службових повноважень при призначенні першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, а Київській апеляційний суд підтвердив відповідне рішення суду першої інстанції, відхиливши скаргу Офісу генерального прокурора.

"Відтак, я більше не фігурую у жодній кримінальній справі. Прошу винести на найближче засідання Кабінету міністрів України проєкт розпорядження про повернення мене до виконання обов'язків за посадою", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 23 червня 2020 року Кабінет міністрів відсторонив Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Раніше Божок сам попросив відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування. 

Як відомо, Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.  

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

Божок заявив, що ДБР повторно повідомило йому про підозру після того, як суд визнав, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в тому числі голови, першого заступника та заступника голови СЗР.

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