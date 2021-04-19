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Найбільша фракція Бундестагу підтримала Україну на тлі військової загрози РФ

Понеділок, 19 квітня 2021, 21:27

Фракція ХДС/ХСС, яка є найбільшою у парламенті Німеччини, ухвалила заяву на підтримку України на тлі загрози з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" заява розміщена на сайті депутата Юргена Хардта, який є речником фракції з питань зовнішньої політики.

"Передислокація до 20 000 солдатів до Криму і в бік кордону з Україною викликає побоювання щодо військової операції проти України. Таким чином, парламентська група ХДС/ХСС в Бундестазі Німеччини очікує, що міністри закордонних справ ЄС продемонструють рішуче і, перш за все, єдине ставлення до Москви", - йдеться в заяві.

Депутати зазначають, що військова діяльність Росії в Чорному морі, сусідами якого також є країни НАТО, вимагає тісної співпраці в трансатлантичному співтоваристві цінностей, яке твердо на стороні України.

"Якщо Європа буде говорити спільною мовою з цього центрального питання європейського мирного порядку, це надасть обнадійливий вплив на наших друзів і сусідів у Східній Європі. Це також є ознакою трансатлантичної єдності. Відновлення агресії Росії проти України похитне основи європейського порядку безпеки", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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