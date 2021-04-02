Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Джерело: Reuters із посиланням на німецьку комісію з вакцин STIKO

Дослівно: "Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення".

Деталі: До вакцин РНК (мРНК) належать щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech та Moderna.

У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Передісторія:

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.