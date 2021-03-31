Німеччина вдруге призупиняє використання вакцини AstraZeneca - для людей до 60 років

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосили канцлерка Ангела Меркель та міністр охорони здоров’я Єнс Шпан пізно ввечері у вівторок.

Невдовзі перед цим таку рекомендацію видав вакцинаційний комітет STIKO "на основі наявних даних про рідкісні, але дуже важкі тромбоемболічні побічні ефекти".

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які невдовзі перед тим були вакциновані. У всіх випадках, крім двох, це були жінки віком 20-63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев'ятеро померли.

Ангела Меркель заявила, що ці факти неможливо проігнорувати.

Це рішення є кардинальною зміною попередньої політики, за якою вакцину AstraZeneca, навпаки, планували для молодшого населення.

Раніше 30 березня спершу клініка "Шаріте", а далі декілька регіонів країни самостійно прийняли рішення призупинити використання вакцини AstraZeneca для цієї групи.

Німеччина вже призупиняла використання вакцини AstraZeneca під час попередньої хвилі паніки довкола неї, але після висновку регулятора ЄС знову відновила щеплення.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.