Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 686 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та та США, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 81 тисячу, у США – понад 76 тисяч.
Окрім того, понад 50 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 40 – у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Німеччина.
Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.
Померли за добу 11 513 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 105 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 2 839 499 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 31 березня в Україні діагностували 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 160 осіб, помер 421 хворий, одужали 9 602 особи.