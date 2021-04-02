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Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу

П'ятниця, 2 квітня 2021, 05:30
Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 686 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та та США, Україна займає 9 місце у світі та 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 81 тисячу, у США – понад 76 тисяч.

Окрім того, понад 50 тисяч хворих зареєстрували у Франції, понад 40 – у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Польща і Німеччина.

Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

 

Померли за добу 11 513 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги майже 105 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 839 499 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 31 березня в Україні діагностували 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 160 осіб, помер 421 хворий, одужали 9 602 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус
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