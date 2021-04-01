Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кількість смертей від COVID б'є максимум вдруге поспіль: 421 жертва за добу 

Четвер, 1 квітня 2021, 08:29

За добу 31 березня в Україні діагностували 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 160 осіб, помер 421 хворий, одужали 9 602 особи.

Джерело: епідемічна статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Це другий поспіль антирекорд летальних випадків внаслідок коронавірусу (напередодні було 407 жертв за добу), а також близькі до максимальних показники нових випадків (18 132 за 25 березня) та госпіталізацій (5 438 за 23 березня). 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області (1 305),  у м. Київ (1 150), у Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Серед нових хворих – 813 дітей та 486 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 132 759: методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 691 737 осіб, одужали 1 323 083 особи, померли 33 246 хворих.

З 24 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 248 734 громадянам України, з них двом людям вкололи вже обидві дози вакцини.

31 березня зробили 17 170 щеплень. Щеплення проводили 163 мобільних бригади з імунізації та 793 пункти щеплення.

 

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 станом на 31 березня записалися 387 611 громадян.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк

Кількість смертей від COVID б'є максимум вдруге поспіль: 421 жертва за добу 

Головні новини середи і ночі: столичний локдаун, відмова Росії повернутися до “тиші”

На заводі в Балтиморі зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson — NYT

У Франції оголосили третій локдаун: закривають школи і забороняють подорожі

На 87 окрузі відновили підрахунок голосів: Шевченко обігнав Кошулинського

Усі новини...
Covid-2019
Друге за величиною місто Німеччини вводить нічну комендантську годину
Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19
Вчені дізналися, наскільки вакцина Pfizer проти COVID-19 ефективна для підлітків
Останні новини
09:42
Із 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок
09:39
"Це ганьба": Санду розповіла про випадки вакцинації поза чергою у Молдові
09:14
У Нацбанку відреагували на програш Ощадбанком апеляції у спорі з РФ
09:12
“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк
08:56
Служив у генштабі і має хвору дитину: ЗМІ розповіли про італійця, який шпигував для РФ
08:29
Кількість смертей від COVID б'є максимум вдруге поспіль: 421 жертва за добу 
08:18
Блінкен і Кулеба знову поговорили: США обіцяють підтримку Україні
08:08
Друге за величиною місто Німеччини вводить нічну комендантську годину
08:00
Головні новини середи і ночі: столичний локдаун, відмова Росії повернутися до “тиші”
07:10
Двоє ув’язнених організували схему і вкрали мільйон гривень через поштового оператора
Усі новини...