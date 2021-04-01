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Кількість смертей від COVID б'є максимум вдруге поспіль: 421 жертва за добу 

Четвер, 1 квітня 2021, 08:29
Кількість смертей від COVID б'є максимум вдруге поспіль: 421 жертва за добу 

За добу 31 березня в Україні діагностували 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 160 осіб, помер 421 хворий, одужали 9 602 особи.

Джерело: епідемічна статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і РНБО

Деталі: Це другий поспіль антирекорд летальних випадків внаслідок коронавірусу (напередодні було 407 жертв за добу), а також близькі до максимальних показники нових випадків (18 132 за 25 березня) та госпіталізацій (5 438 за 23 березня). 

За останню добу найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Одеській області (1 305),  у м. Київ (1 150), у Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

Летальних випадків у середу найбільше зареєстрували в Одеській області (54), у Києві (44), у Київській і Дніпропетровській (по 30), Львівській (25) та Закарпатській (22) областях. 

Зараз коронавірус, за офіційними даними, мають 335 408 жителів України.  

Серед нових хворих – 813 дітей та 486 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 132 759: методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 691 737 осіб, одужали 1 323 083 особи, померли 33 246 хворих.

З 24 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 248 734 громадянам України, з них двом людям вкололи вже обидві дози вакцини.

31 березня зробили 17 170 щеплень. Щеплення проводили 163 мобільних бригади з імунізації та 793 пункти щеплення.

 

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 станом на 31 березня записалися 387 611 громадян.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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