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В АРМА розповіли, що у них вилучили під час обшуків

П'ятниця, 2 квітня 2021, 09:54
В АРМА розповіли, що у них вилучили під час обшуків
Фото з Facebook АРМА

Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявляє, що під час обшуків 1 квітня у них вилучили оригінали низки документів, відсутність яких унеможливлює виконання АРМА покладених на нього завдань.  

Джерело: АРМА в Facebook

Дослівно: "В ході обшуків у приміщенні центрального апарату АРМА працівниками правоохоронних органів було вилучено ряд документів, зокрема, оригінали договорів управління стратегічними активами, відсутність яких в оригіналі унеможливлює виконання АРМА покладених на нього законом завдань".

Деталі: В АРМА заявили, що ці документи не мають жодного стосунку до кримінальної справи, в межах якої проводилися обшуки, тому мета їх вилучення "невідома та незрозуміла".

В агентстві також повідомили, що обшуки 1 квітня проходили у рамках кримінального провадження щодо повернення фізичній особі арештованих коштів у сумі близько 400 тисяч доларів на підставі судового рішення. За версією слідства, це рішення було підробленим.

В АРМА переконують, що "не ухвалювали незаконних рішень стосовно повернення фізичній особі арештованих коштів, а діяли виключно у рамках наявних повноважень".

У пресслужбі підкреслили, що зацікавлені у неупередженому розслідуванні цієї справи для з’ясування реальної картини подій та кола зловмисників.

"Українська правда" звернулась до АРМА по коментарі, які саме важливі документи у них вилучили.

Що було раніше: 1 квітня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та за місцем проживання кількох співробітників у рамках кримінального провадження. 

За даними джерел, слідчі дії тривали вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля, через якого вивели з-під арешту 400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" злодія в законі.

Більше читайте у матеріалі: "$400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак"

Українська правда

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Теми: АРМАобшуки
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