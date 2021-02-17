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$400 тисяч “воровського общака” вивели з-під арешту за підробними документами

Середа, 17 лютого 2021, 11:09
$400 тисяч “воровського общака” вивели з-під арешту за підробними документами

400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" вора в законі, вивели з-під арешту за підробленим документами підставних осіб.

Джерело: матеріл УП "$400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак"

Деталі: Гроші арештували у червні 2020 року у справі про вбивство, де підозрюваним є відомий у кримінальному світі Андрій Недзельський. Арештоване майно передали в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів.

Згодом протягом півроку офіційні власники коштів намагались зняти з них арешт і повернути собі.

У грудні 2020 року до АРМА вчергове звернулись із проханням віддати гроші. Такий лист надіслав чоловік на ім’я Ігор Король, який раніше не значився власником активу. Це 24-річний уродженець Угорщини,  зареєстрований у багатоповерхівці віддаленого району Києва. 

 

Він послався на рішення суду, що нібито скасував арешт і визначив його власником коштів.

АРМА перерахувало кошти Королю. Однак згодом виявилось, що суд не виносив рішення, на яке послався чоловік.

Власники грошей висувають до Агенства претензії, що там не перевірили справжність ухвали, і натякають на можливу винуватість чиновників.

Водночас, у відомстві заперечують свою причетність до крадіжки і кажуть, що не зобов'язані перевіряти рішення суду.

Після зникнення грошей до керівництва АРМА почали надходити погрози. Співробітникам обливали під’їзд кров’ю, підкидали свинячу голову, ляльку вуду, кидал навчальну гранату в таксі.

Власники грошей заперечують свою причетність до цих подій.

В АРМА також вважають, що історію з крадіжкою "общака" можуть використати їхні опоненти, зацікавлені у "знищенні АРМА" або його нинішніх керівників. Зокрема, йдеться про колишніх працівників органу, які протягом останнього року конфліктували з новою командою.

Наразі зникнення грошей офіційно розслідують правоохоронці.

Більше читайте у матеріалі: "$400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак"

Що було раніше: Агентство з розшуку та менеджменту активів заявляло про тиск на своїх співробітників, який стає все агресивнішим і чиниться більш жорсткими методами.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АРМАгроші
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