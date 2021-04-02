У Києві найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID

У Києві, Львівській, Миколаївській та Житомирській областях найбільше зайняті ліжка з киснем у лікарнях для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Ситуація залишається достатньо напруженою. У деяких регіонах – дуже напруженою. В червоній зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. За минулу добу захворіли 19 893 українці і, на жаль, 433 людини ми втратили за минулу добу в цій війні з COVID-19…

У столиці Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем – це найвищий показник по країні. Також напружена ситуація у Львівській області – більше 71%, у Житомирській області – більше 70%, майже 71%, у Миколаївській області – також 71,5% Це найвищий показник у країні щодо зайнятості ліжок".

Деталі: Степанов вкотре повторив, що на заході України, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, які першими потрапили в "червону зону", ситуація стабілізувалася. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.

Міністр також нагадав, що в Україні вже курсують британський та південноафриканський штами коронавірусу, які більш небезпечні. Тому маски і дистанція повинні зберігатися.