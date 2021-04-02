Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID

П'ятниця, 2 квітня 2021, 10:33

У Києві, Львівській, Миколаївській та Житомирській областях найбільше зайняті ліжка з киснем у лікарнях для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров Максим Степанов на брифінгу 

Пряма мова: "Ситуація залишається достатньо напруженою. У деяких регіонах – дуже напруженою. В червоній зоні карантинних обмежень перебувають 11 областей. За минулу добу захворіли 19 893 українці і, на жаль, 433 людини ми втратили за минулу добу в цій війні з COVID-19…

У столиці Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем – це найвищий показник по країні. Також напружена ситуація у Львівській області – більше 71%, у Житомирській області – більше 70%, майже 71%, у Миколаївській області – також 71,5%  Це найвищий показник у країні щодо зайнятості ліжок".

Деталі: Степанов вкотре повторив, що на заході України, в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, які першими потрапили в "червону зону", ситуація стабілізувалася. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче. 

Міністр також нагадав, що в Україні вже курсують британський та південноафриканський штами коронавірусу, які більш небезпечні. Тому маски і дистанція повинні зберігатися.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміямедицинаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

оновлено від 08:59Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 

Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 

Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу

Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

Усі новини...
коронавірус
Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 
Може містити до 40 мутацій: в Африці зафіксували новий штам коронавірусу
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca
Останні новини
11:33
Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України
11:33
Тупицький проігнорував суд з обрання йому запобіжного заходу
11:31
Курс валют на 2 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:19
Закриті парки і комендантська година: у Молдові назвали правила на період надзвичайного стану
11:17
Степанов про комендантську годину: Ми ніколи не вели таких розмов
11:15
Украерорух завершив рік з 1,5-мільярдними збитками
11:03
Миколаїв посилює карантин: транспорт по годинах, школи – на дистанційному
11:02
Вантажі з країн Перської затоки будуть доставляти до Києва по Дніпру
11:00
Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну
10:42
У МОЗ розповіли, що найменше ліжок для хворих на COVID-19 залишилось у Києві та ще трьох областях
Усі новини...