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У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

П'ятниця, 2 квітня 2021, 01:37
У двох областях зафіксували південноафриканський штам коронавірусу – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.

Джерело: Укрінформ, який цитує Степанова

Пряма мова: "Він (британський штам – ред.) зараз розповсюджений по всій території України, вчора пізно увечері вже отримали дані з Лондону, куди відправляли зразки, по всіх областях він зафіксований. Більше того – у нас в двох областях зафіксований і південноафриканський штам".

Деталі: При цьому Степанов наголосив, що ці два нові штами "є більш агресивними" і "змінюють клінічну картину".

"І лікарям досить важко зараз, бо є велика кількість важких хворих", – додав міністр.

Передісторія:

  • Станом на 7 січня "британський" штам був виявлений в 22 країнах Європи.
  • На початку березня в Україні виявили "британський" штам COVID-19.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 20 березня заявив, що мутований різновид коронавірусу, так званий "британський" штам, вже є по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСтепановМОЗ
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