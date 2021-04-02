Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

П'ятниця, 2 квітня 2021, 01:37

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.

Джерело: Укрінформ, який цитує Степанова

Пряма мова: "Він (британський штам – ред.) зараз розповсюджений по всій території України, вчора пізно увечері вже отримали дані з Лондону, куди відправляли зразки, по всіх областях він зафіксований. Більше того – у нас в двох областях зафіксований і південноафриканський штам".

Деталі: При цьому Степанов наголосив, що ці два нові штами "є більш агресивними" і "змінюють клінічну картину".

"І лікарям досить важко зараз, бо є велика кількість важких хворих", – додав міністр.

Передісторія:

  • Станом на 7 січня "британський" штам був виявлений в 22 країнах Європи.
  • На початку березня в Україні виявили "британський" штам COVID-19.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 20 березня заявив, що мутований різновид коронавірусу, так званий "британський" штам, вже є по всій країні.

Теми: коронавірусСтепановМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу

Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

Окупанти на Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ

Представництво Зеленського звернулося до СБУ та ДПСУ щодо гастролів російського коміка

фотоВ Україні запустили систему аеромедичної евакуації

Усі новини...
коронавірус
Може містити до 40 мутацій: в Африці зафіксували новий штам коронавірусу
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca
Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу
Останні новини
09:19
Зеленський призначив нових членів Нацкомісії з цінних паперів
09:07
У списку кандидатів на суддю ЄСПЛ від України – депутат "Слуги", ексомбудсмен і правозахисники
08:59
На одній із дільниць 87 округу вибори визнали недійсними 
08:43
У Європарламенті заговорили про зупинку макрофінансової допомоги Грузії
08:19
Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 
08:00
Головні новини четверга і ночі: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87
07:55
Бойовики 13 разів гатили із забороненої зброї по позиціях ЗСУ
07:29
Може містити до 40 мутацій: в Африці зафіксували новий штам коронавірусу
06:58
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca
06:32
У Дніпрі затримали бойовика "Війська Донського" – ОГП
Усі новини...