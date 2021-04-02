У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.

Джерело: Укрінформ, який цитує Степанова

Пряма мова: "Він (британський штам – ред.) зараз розповсюджений по всій території України, вчора пізно увечері вже отримали дані з Лондону, куди відправляли зразки, по всіх областях він зафіксований. Більше того – у нас в двох областях зафіксований і південноафриканський штам".

Деталі: При цьому Степанов наголосив, що ці два нові штами "є більш агресивними" і "змінюють клінічну картину".

"І лікарям досить важко зараз, бо є велика кількість важких хворих", – додав міністр.

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