У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов
П'ятниця, 2 квітня 2021, 01:37
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.
Джерело: Укрінформ, який цитує Степанова
Пряма мова: "Він (британський штам – ред.) зараз розповсюджений по всій території України, вчора пізно увечері вже отримали дані з Лондону, куди відправляли зразки, по всіх областях він зафіксований. Більше того – у нас в двох областях зафіксований і південноафриканський штам".
Деталі: При цьому Степанов наголосив, що ці два нові штами "є більш агресивними" і "змінюють клінічну картину".
"І лікарям досить важко зараз, бо є велика кількість важких хворих", – додав міністр.
Передісторія:
- Станом на 7 січня "британський" штам був виявлений в 22 країнах Європи.
- На початку березня в Україні виявили "британський" штам COVID-19.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 20 березня заявив, що мутований різновид коронавірусу, так званий "британський" штам, вже є по всій країні.