Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

Прикордонники отримали інформацію від представництва президента в Криму і Севастополі щодо незаконних відвідин Криму російським коміком Іваном Абрамовим, який зібрався на гастролі в Україну, мають свої напрацювання, тому готові "зустріти" цього громадянина належним чином.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Всі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть притягуватися до відповідальності. Роботу щодо їх встановлення Державна прикордонна служба разом з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від представництва президента щодо даного громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в’їзд".

Деталі: Демченко підтвердив, що в ДПСУ вже є певна інформація щодо можливого порушення порядку в’їзду на ТОТУ Іваном Абрамовим, однак пояснив, що розкривати дані, які є у прикордонників, не може, оскільки часто порушники, розуміючи, що понесуть відповідальність за незаконні відвідини окупованих територій, намагаються видалити всі наявні підтвердження, які є у відкритому доступі.

UPD: "Українська правда" зверталась також за коментарем до Служби безпеки України щодо реакції на звернення представництва Зеленського, і отримала таку відповідь, дослівно: "З моменту надходження до СБУ дане звернення буде опрацьоване у встановлені законом спосіб та строк. В частині, за яку відповідає СБУ. Деталі будуть оприлюднені по факту".

Що передувало: Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував анексований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну.

Протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.