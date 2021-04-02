Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

П'ятниця, 2 квітня 2021, 11:00
Прикордонники готові зустріти російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

Прикордонники отримали інформацію від представництва президента в Криму і Севастополі щодо незаконних відвідин Криму російським коміком Іваном Абрамовим, який зібрався на гастролі в Україну, мають свої напрацювання, тому готові "зустріти" цього громадянина належним чином.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Всі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть притягуватися до відповідальності. Роботу щодо їх встановлення Державна прикордонна служба разом з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від представництва президента щодо даного громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в’їзд".

Деталі: Демченко підтвердив, що в ДПСУ вже є певна інформація щодо можливого порушення порядку в’їзду на ТОТУ Іваном Абрамовим, однак пояснив, що розкривати дані, які є у прикордонників, не може, оскільки часто порушники, розуміючи, що понесуть відповідальність за незаконні відвідини окупованих територій, намагаються видалити всі наявні підтвердження, які є у відкритому доступі.

UPD: "Українська правда" зверталась також за коментарем до Служби безпеки України щодо реакції на звернення представництва Зеленського, і отримала таку відповідь, дослівно: "З моменту надходження до СБУ дане звернення буде опрацьоване у встановлені законом спосіб та строк. В частині, за яку відповідає СБУ. Деталі будуть оприлюднені по факту".

Що передувало: Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував анексований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну.

Протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна службакордонсанкціїСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Прикордонна служба
Вагнерівці, що зараз у Білорусі, не становлять загрози для України – ДПСУ
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Зоряні війни відпочивають: прикордонники показали, як у грозу зустрічали "Шахеди"
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: