Тупицький проігнорував суд з обрання йому запобіжного заходу

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не з’явився в Печерський райсуд Києва, який мав обирати йому запобіжний захід; розгляд клопотання відклали до 7 квітня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора



Дослівно пресслужба ОГП: "Засідання перенесено на 7 квітня, оскільки Тупицький не прийшов".

Деталі: Тупицького викликали повісткою на 28 грудня 2020 року в Офіс генпрокурора для допиту в кримінальному провадженні №12013110060002990 про злочинну організацію колишнього голови Госпсуду Віктора Татькова та його заступника Ємельянова, зареєстрованому в 2013 році, слідство в якому нині здійснює Управління ДБР у "справах Майдану".



У ДБР повідомили, що він перешкоджав встановленню істини в кримінальному провадженні, в якому був підозрюваним, зокрема, перешкоджаючи наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого.



Пізніше в Печерському суді повідомили, що 2 квітня розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.



В Офісі генпрокурора уточнили, що запобіжний захід обиратимуть у справі, у рамках якої Тупицькому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

Слідство у своєму клопотанні просить суд узяти Тупицького під заставу в сумі 45 тисяч 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) та особисті зобов'язання.

Серед зобов’язань – не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками та співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

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