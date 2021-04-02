У Києві під час локдауну дозволять паркуватися безкоштовно

Столичні водії зможуть паркуватися безкоштовно на парковках КП "Київтранспарксервіс" до завершення суворого карантину у Києві.

Джерело: мер Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 2 квітня

Пряма мова: "Для всіх киян хочу повідомити, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс"".

Деталі: Мер також додав, що міська влада розширить перелік пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу міста.

За словами Кличка, крім 8 тисяч гривень від уряду, столичні підприємці можуть розраховувати на виплати допомоги від місцевої влади. Водночас він додав, що порядок здійснення виплат повинен визначити Кабмін, тому про подальші кроки КМДА оголосить після затвердження відповідного рішення урядом.

Також, за словами Кличка, на найближчій сесії Київради розглянуть проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці.

Зокрема, планується:

зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків.

збільшити розмір фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, розширити перелік суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію, та збільшити кількість банків-партнерів цієї програми.

зменшити плату за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

За словами Кличка, запровадивши такі пільги, місто недоотримає багато коштів у бюджет, але йде на це, бо розуміє, як "складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям".

Що було раніше: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.

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