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У Києві закрили ресторани, які працювали попри карантин: щодня виявляють по 50 порушень

П'ятниця, 2 квітня 2021, 14:08
У Києві закрили ресторани, які працювали попри карантин: щодня виявляють по 50 порушень

В результаті моніторингу дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів у Києві щодня виявляють 50-80 порушень, закрили 2 столичні ресторани. 

Джерело: головне управління Держпродспоживслужби у Києві

Дослівно: "Виявлено та зачинено 2 ресторани, які працювали попри заборону. Ресторан "BAO" за адресою: вул. Мечникова 14/1 та ресторан "Хлібний" за адресою: вул. Хрещатик 15/4".

Деталі: Заклади у Києві працювали попри карантин. Співробітниками Держпродспоживслужби склали адміністративні протоколи.

Також зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які працювали з порушенням.

 

Загалом 1 квітня у Києві перевірили 1662 об’єкти. Зокрема, відвідано 214 закладів громадського харчування, 796 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 622 – непродовольчими товарами. Виявлено 59 порушень.

 

31 березня перевірили 1078 об’єкти: 190 закладів громадського харчування, 266 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 621 – непродовольчими товарами, один освітній заклад. Виявлено 47 порушень.

30 березня у Києві перевірили 1677 об’єктів: 246 закладів громадського харчування, 698 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 733 – непродовольчими товарами. Виявлено 82 порушення.

Що було раніше: З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадський транспорт пускатимуть тільки за спецперепустками.

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Українська правда

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Теми: КиївкарантинCovid-2019коронавірус
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