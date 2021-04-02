Бойовики в Донецьку оголосили перший "призов в армію"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін оголосив перший "призов на військову службу".

Джерело: новинне агентство бойовиків з посиланням на "указ" Пушиліна

Дослівно указ: "Провести з 1 квітня по 15 липня 2021 року призов на військову службу громадян 1994-2003 років народження, які не перебувають у запасі і які підлягають відповідно до закону..." Про військовий обов'язок і військову службу" призову на військову службу"".

Деталі: Згідно з "указом", на проходження служби до лав так званої Народної міліції на термін 6 місяців повинні направити 200 осіб з числа призовників.

Також повинні затвердити основний і резервний склади призовних комісій районів, міст, а також районів у містах.

Місцевій владі бойовиків спільно з Військовим комісаріатом бойовиків доручили провести заходи щодо призову, а "МОЗ" – визначити перелік медичних установ для організації стаціонарного і амбулаторного обстеження призовників.

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