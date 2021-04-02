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Від ранку окупанти 7 разів відкривали вогонь на Донбасі і поранили українського бійця

П'ятниця, 2 квітня 2021, 15:08

Від початку доби 2 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші: поранення дістав один український боєць.

Джерело: зведення Міноборони

Деталі: Станом на 12 годину п’ятниці в зоні ООС зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Так, на луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Запевняється, що солдату оперативно надали допомогу.

Що передувало: За минулу добу 1 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню: поранення отримали двоє військових. 

У ранковому зведенні зазначалося, що станом на 7 годину ранку 2 квітня обстрілів зафіксовано не було.

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОООСОб'єднані сили на Донбасітероризм


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