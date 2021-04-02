Зеленський призначив очільницю Центру протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко головою Центру протидії дезінформації.

Джерело: указ глави держави від 2 квітня, Офіс президента

Деталі: Лисенко наголосила, що цей орган "повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою".

6 квітня відбудеться представлення Центру протидії дезінформації за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Що передувало: Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.

Довідка на сайті ОП. Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (магістр права), до 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Кандидат юридичних наук.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії. З квітня 2015 до вересня 2019-го була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року обіймала посаду начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора.

Також працювала керівником проекту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів. Має подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію Офісу генерального прокурора та ФБР. З вересня 2020 року – директор департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".