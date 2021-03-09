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Зеленський анонсував початок роботи центру протидії дезінформації

Вівторок, 9 березня 2021, 11:16

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні найближчим часом запрацює центр протидії дезінформації.

Джерело: Зеленський, виступаючи на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко на пресконференції в рамках форуму

Пряма мова: "В Організації об’єднаних націй я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

Деталі: Президент нагадав, що зараз Україна знаходиться на передовій, зокрема, боротьби з пропагандою. Зеленський згадав і фейки держави-агресора про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей" і "нас там нет". Він наголосив на важливості інформаційної гігієни та боротьби з фейками та ворожою пропагандою.

Також глава держави виступив за запровадження уроків медіаграмотності в шкільній програмі.

Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко, відповідаючи на запитання журналістів, уточнив, що презентувати центр протидії дезінформації планують в кінці місяця, однак це буде "лише перший маленький крок, щоб розбудовувати навколо цього центру більш потужні інституції".

Передісторія: 

  • У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там він заявив, що безпекові механізми Ради Безпеки ООН потребують удосконалення, щоб її члени (Росія) не зловживали правом вето, одночасно порушуючи суверенітет України. 
  • Під час виступу Зеленський також запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленський


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