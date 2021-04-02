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В зоні ООС помер солдат з Вінниччини

П'ятниця, 2 квітня 2021, 17:14
В зоні ООС помер солдат з Вінниччини

Вінницька обласна державна адміністрація повідомляє, що у зоні Операції об’єднаних сил помер солдат з села Сподахи.

Джерело: пресслужба Вінницької ОДА

Дослівно: "На Вінниччині втрата: в зоні ООС помер родом зі села Сподахи солдат Олексій Саєнко 2000 р.н.

Він був призваний на строкову військову службу Немирівським РВК 16 червня 2020 року, згодом підписав контракт.

Обставини смерті уточнюються".

Деталі: Зазначається, що у бійця залишились батько і мати, а також брат-близнюк і сестра.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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