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Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело

П'ятниця, 2 квітня 2021, 21:44
Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело

Рада національної безпеки та оборони на одному з найближчих засідань розгляне ситуацію в сфері охорони здоров'я.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання

Деталі: За даними джерела УП, на засіданні 2 квітня серед іншого обговорювалося питання незадовільної ситуації, пов’язаної з ходом вакцинації українців від коронавірусу.

Було вирішено присвятити питанню ситуації в сфері охорони здоров’я, в тому числі і питанню вакцинації, окреме засідання РНБО. Дата такої зустрічі ще не визначена.

Що передувало: 2 квітня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. Традиційного брифінгу секретаря РНБО після засідання цього разу не було. 

Українська правда

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Теми: РНБОМОЗвакцинація
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