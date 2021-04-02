Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело
Рада національної безпеки та оборони на одному з найближчих засідань розгляне ситуацію в сфері охорони здоров'я.
Джерело: поінформований співрозмовник УП, обізнаний відносно питання підготовки засідання
Деталі: За даними джерела УП, на засіданні 2 квітня серед іншого обговорювалося питання незадовільної ситуації, пов’язаної з ходом вакцинації українців від коронавірусу.
Було вирішено присвятити питанню ситуації в сфері охорони здоров’я, в тому числі і питанню вакцинації, окреме засідання РНБО. Дата такої зустрічі ще не визначена.
Що передувало: 2 квітня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. Традиційного брифінгу секретаря РНБО після засідання цього разу не було.