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Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди

П'ятниця, 2 квітня 2021, 19:22
Фото ОПУ

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час звернення за результатами засідання РНБО 

Пряма мова: "Чорна п’ятниця наступила для низки юридичних і фізичних осіб. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України.

За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці.

Сьогодні вперше в історії України запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи, майно осіб, яких – за аналітичними даними апарату РНБО і за даними СБУ – можна назвати топ-десяткою української контрабанди".  

Деталі: Зеленський запевнив, що боротьба з контрабандою триватиме і далі – "це перша десятка, але не остання".

За словами президента, також відсторонені від роботи "десятки посадовців митних органів".

Крім того, він додав, що влада готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

Президент пожартував, що в Україні з’явилась "своя версія чорної п’ятниці – в цей день особи, що займались великим розпродажем стратегічних підприємств України, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім нашої країни, отримують по заслугам".

Зеленський також додав, що "українська чорна п’ятниця проходить не раз на рік, а майже щотижня".   

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийконтрабандасанкціїРНБО


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