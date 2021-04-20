Регулятор ЄС виявив можливий зв’язок вакцини Johnson&Johnson з випадками тромбозу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило у вівторок про можливий зв’язок вакцини Johnson & Johnson проти Covid-19 з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву EMA.

″Комітет з безпеки EMA (PRAC) дійшов висновку, що до інформації про продукт для вакцини Janssen слід додати попередження про незвичні тромби з низьким рівнем тромбоцитів", - йдеться у повідомленні агентства.

"Медичні працівники та люди, які отримуватимуть вакцину, повинні знати про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у крові протягом трьох тижнів після вакцинації" – заявили в EMA.

Зазначається, що EMA дослідила всі наявні докази, включаючи вісім повідомлень із США про серйозні випадки незвичного тромбозу, один з яких мав летальний результат. Понад 7 мільйонів людей отримали вакцину в США станом на 7 квітня, йдеться в повідомленні.

Адміністрація США з харчових продуктів і медикаментів на початку цього місяця вирішила припинити вакцинацію препаратом Janssen "із міркувань обережності". В результаті фармацевтична фірма вирішила відкласти розповсюдження вакцини в Європі, поки регуляторні органи оцінювали будь-які ризики.

Минулого тижня EMA вже заявило, що з огляду на останні деталі, воно все ще вважає, що переваги вакцини перевищують ризики.

Поки незрозуміло, як різні країни інтерпретуватимуть останні вказівки EMA. Франція вже заявила, що використовуватиме вакцину лише для людей старше 55 років.