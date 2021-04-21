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Україна в лютому опинилася серед топ-10 країн, громадяни яких просять про притулок у ЄС

Середа, 21 квітня 2021, 10:30

У лютому 2021 року Україна опинилася в першій десятці країн, громадяни яких подавали заявки на отримання притулку у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані від Європейського офісу підтримки притулку (EASO).

При цьому кількість заявок у лютому суттєво зросла порівняно з січнем.  Зазначається, що це значний контраст порівняно з громадянами інших країн, які мають безвізовий режим з ЄС. 

Загалом у лютому було подано 38 тисяч заявок. При цьому від громадян України надійшла 971 заявка, що на понад 70% більше, ніж у попередні місяці (близько 650), і найбільше з березня 2017 року. Після такого різкого зростання Україна опинилася серед топ-10 країн, громадяни яких звертаються з проханням про притулок, вперше з 2016 року.  

Дві третини усіх заявок від українців було подано в одній країні - але не вказано, якій саме. 

Частка позитивних рішень щодо українців, прийнятих у лютому, залишилась на рівні 14%, приблизно як і в попередні місяці

Лідерство за кількістю заявок у лютому зберігали Сирія, Афганістан, Пакистан, Ірак та Нігерія. Чверть усіх заявок надійшла від сирійців. 

При цьому загальна кількість заявок залишається нижчою, ніж до початку пандемії коронавірусу - менш ніж дві третини від кількості заявок в лютому 2020 року. 

Як повідомлялося раніше, торік про притулок у Польщі попросили 317 українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїна
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