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У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

Середа, 21 квітня 2021, 11:11
У масштабній операції у Чехії затримані підозрювані у боях проти України на Донбасі – ЗМІ

В ніч з вівторка на середу Національний центр проти організованої злочинності Чехії (NCOZ) провів широкомасштабну операцію, в ході якої було затримано щонайменше п'ятьох чехів, які були членами воєнізованих формувань і, як підозрюють, воювали на Донбасі на боці окупантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо чеським виданням Respekt і Aktuálně.cz.

Затриманих підозрюють в тому, що вони виїжджали або організовували поїздки громадян Чехії в Україну для участі в бойових діях на боці російських бойовиків.

За словами одного з підозрюваних, затриманими керували співробітники ГРУ, які працювали в російському посольстві у Празі та днями були вислані з Чехії, пише Aktuálně. "Не виключено, що вони контактували з деякими депортованими російськими дипломатами, фактично членами ГРУ", - наголошує видання Respekt.

В масштабній операції по всій країні взяли участь сотні поліцейських. За даними редакційних джерел, поліція побоювалася, що підозрювані захищатимуться від примусового арешту. Багато з них вдома мають легальну зброю.

"Що стосується вашого питання, я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесах", - прокоментував офіційний представник NCOZ Ярослав Ібегей.

У поліції Чехії наголосили, що операція не пов'язана з вибухами у Врбетицях у 2014 році, та пообіцяли надати офіційну інформацію впродовж дня.

У Чехії кілька осіб постали перед судом з моменту початку конфлікту на Донбасі за участь у боях на боці окупантів.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяДонбасУкраїна
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