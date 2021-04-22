Силовики викрили голову правління банку у фальсифікації звітів для НБУ

Правоохоронці викрили голову правління та головного бухгалтера одного із банків на фальсифікуванні фінансової документації під час подачі звітностей до Національного банку.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Деталі: За даними слідства, вищевказані особи подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування.

Зокрема неодноразово протягом 2018 ‒ 2020 років, достеменно знаючи, що цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, що розташований у Херсонській області, не належить фінансовій установі, підозрювані зазначали його наявність в активах банку.

Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 мільйонів кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності.

Через дії спільників банк визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Точний розмір завданих державі збитків встановлюється у подальшому досудовому розслідуванні.

Наразі голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Кримінального кодексу України. Тобто за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.

Триває досудове розслідування.

Додатково: Силовики традиційно не називають банківськйи заклад, чиїм співробітникам пред'явлено підозру, але за даними джерела "Української правди", йдеться про "Місто Банк".