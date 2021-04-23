"Хай вже пакують речі": МЗС РФ обіцяє відповісти на висилку дипломатів країнами Балтії

В МЗС РФ пообіцяли відповісти на висилку дипломатів з країн Балтії.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"У нашій відповіді влада цих країн може не сумніватися. Їх дипломати вже можуть почати прикидати, кому з них доведеться пакувати речі", - сказала вона.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що в знак солідарності з Чехією Литва вишле двох співробітників російського посольства, Латвія і Естонія - по одному.

22 квітня Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

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