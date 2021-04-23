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Авіакомпанія ОАЕ виплатила Україні 3,7 млн грн за польоти поблизу Криму

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:57
Ілюстративне фото

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів через судовий позов сплатила Україні 3,7 мільйона гривень за те, що її літаки літали над Сімферопольським районом окупованого Криму, – це відшкодування за користування повітряним простором України.

Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя 

Деталі: Прокуратура АРК вела досудове розслідування фактів порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 ККУ) і подала до Господарського суду Київської області позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури до авіакомпанії Об’єднаних Арабських Еміратів про стягнення заборгованості у сумі 3 719 843 гривень.

Повітряні судна цієї авіакомпанії здійснювали польоти у  Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами. 

При цьому авіакомпанія не сплатила аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України, встановлені відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю.

Під час розгляду господарським судом позовної заяви "зазначеною авіакомпанією добровільно сплачено вказану заборгованість у повному обсязі", інформує прокуратура.

Прокуратура АРК зазначає, що на розгляді Господарського суду Київської області перебуває ще 4 позовні заяви до іноземних авіакомпаній про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційні послуги на загальну суму понад 1 млн гривень.

Теми: Кримокупаціяавіапрокуратура


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