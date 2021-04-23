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В РФ назвали строки завершення будівництва "Північного потоку-2"

П'ятниця, 23 квітня 2021, 19:13
В РФ назвали строки завершення будівництва Північного потоку-2

Віцепрем’єр РФ Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

"За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, в цьому році це буде", - відповів він на питання про те, чи може "Північний потік 2" бути добудований влітку.

Новак, однак, зазначив, що більш точною інформацією володіє тільки безпосередньо сама компанія Nord Stream 2 AG, яка реалізує будівництво.

Раніше в квітні глава комітету Держдуми з енергетики, координатор депутатської групи зі зв'язків з Бундестагом Павел Завальний заявив, що завершення будівництва "Північного потоку 2" очікується не пізніше літа, і є надія на отримання Німеччиною першого газу по цьому трубопроводу також в цей термін.

"Північний потік 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Проти проєкту активно виступають США, а також Україна і низка країн ЄС.

За даними оператора проєкту Nord Stream 2 AG на 31 березня, "Північний потік 2" був побудований на 95%.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПівнічний потік-2
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