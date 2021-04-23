Співробітники ГРУ РФ були в Болгарії під час вибухів на складах зброї – ЗМІ

Співробітники Головного розвідувального управління РФ перебували у Болгарії в той час, коли там мала місце низка вибухів на військових складах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розслідуванні болгарської редакції "Радіо Свобода".

Протягом 2014 року в різних місцях Болгарії сталися чотири вибухи на об’єктах, де виробляється зброя та боєприпаси. В одному місці, Горні Лом, на північний захід від Софії на кордоні із Сербією, загинули 15 людей.

21 березня 2015 року у селищі Іганово сталися вибухи на Вазовському машинобудівному заводі "Сопот" - державному об’єкті, де виробляються протитанкові боєприпаси, зенітні ракети та інша зброя. Через три тижні, 14 квітня, на тому ж заводі знову пролунали вибухи, частково зруйнувавши одну частину великого комплексу. В обох випадках обійшлося без постраждалих і загиблих.

Болгарські прокурори розслідували причину вибухів, але звинувачення було висунуто лише в одному епізоді: вибух 1 жовтня 2014 року в Горні Ломі. Пізніше чотирьох обвинувачених було виправдано. Публічної інформації про те, що сталося з іншими розслідуваннями, немає.

Розслідування журналістів вказує на можливий зв'язок між ГРУ РФ та болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі в Іганово навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали з Болгарії.

Більше того, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані групою Bellingcat, показують ще одного ймовірного агента ГРУ, який їхав у Болгарію та виїжджав із неї, близько до дати вибухів 2014 року.

Цей же підрозділ також пов'язаний зі спробами отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, сховища якого були знищені вибухами в Чехії. Перше з двох отруєнь, яких зазнав Гебрев, сталося 28 квітня 2015 року - через два тижні після вибуху 14 квітня в Іганово.

Згідно з даними відстеження польотів, опублікованими Bellingcat, громадянин Росії на ім'я Владімір Мойсеєв, який використовував псевдонім "Володимир Попов", подорожував до Болгарії щонайменше чотири рази у 2014 році: у березні, вересні, листопаді та грудні та один раз у 2015 році. Всі ці поїздки відбувались у ті дні, коли відбувалися вибухи.

Чиновники в Чорногорії заявляють, що вони також шукають Мойсеєва у зв'язку із можливою причетністю до невдалої спроби перевороту у 2016 році.

Тим часом, починаючи з лютого та квітня 2015 року, щонайменше шість інших росіян їздили в Болгарію та виїжджали з неї. Серед них були Денис Сергєєв та Сергєй Лютєнков, які подорожували до Софії під псевдонімами Сергєй Федотов та Сергєй Павлов відповідно.

Ще один ймовірний агент на ім'я Єгор Гордієнко, який використовував псевдонім Георгій Горшков, прибув у чорноморське місто Бургас приблизно на третій тиждень квітня разом із Сергєєвим.

Присутність обох у Болгарії збіглася з двома раптовими та загадковими хворобами, які ледь не вбили Гебрева. Його, ймовірно, отруїли "Новічком", як і Сергія Скрипаля у Солсбері в 2018 році.

У лютому 2019 року болгарські слідчі відновили розслідування щодо отруєння Гебрева. Тодішній генеральний прокурор Сотір Цацаров заявив, що ймовірний російський розвідник, пов'язаний з отруєнням Скрипаля, перебував у Болгарії в квітні 2015 року.

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