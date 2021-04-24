Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

Субота, 24 квітня 2021, 17:07

Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок вважає недоцільним говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю виданню FAZ.

"Найголовніше на даний момент - посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І якби важко це не було щодо російських дій: ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою", - сказала Бербок.

"Послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи. Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - додала вона.

Журналіст запитав Бербок, чи підтримає вона в разі призначення канцлером надання летальної зброї Україні, проте політик не відповіла прямо, і лише згадала про спостережну місію.

"Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше - забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території і більше не повинна піддаватися саботажу. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки", - сказала Бербок.

Водночас, Бербок висловилася за те, щоб уряд Німеччини перестав підтримувати газопровід "Північний потік-2".

"Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проєкт Кремля - газопровід "Північний потік-2". Я б давно відкликала політичну підтримку "Північного потоку-2", - сказала вона.

Нагадаємо, німецькі "Зелені" вперше в історії партії висунули кандидата на пост федерального канцлера. Федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу.

Теми: НімеччинаНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

У Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію

"Слуга" пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею

У Сербії помер пособник окупантів, що брав участь у захопленні Криму Росією

Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"

Росія втратила ще один військовий супутник, він згорів

Усі новини...
Німеччина
Президент Німеччини підписав закон про нові національні правила боротьби з коронавірусом
Меркель виступить з поясненнями у парламенті з приводу справи Wirecard
У Німеччині три федеральні землі запропонують вакцину AstraZeneca усім охочим
Останні новини
17:07
Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ
16:59
Зарплата в агросекторі на 46% вища за середню по країні
16:55
У Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію
16:42
У Франції засуджений за зґвалтування мер керує містом з тюрми
16:21
"Слуга" пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
15:59
Молдова отримала з Росії вакцину від коронавірусу "Спутник V"
15:52
У Сербії помер пособник окупантів, що брав участь у захопленні Криму Росією
15:42
SkyUp і "Роза Вітрів" отримали права на чотири маршрути
15:21
перелік"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на травневі свята
15:02
Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"
Усі новини...