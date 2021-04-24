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Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

Субота, 24 квітня 2021, 17:07
Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок вважає недоцільним говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю виданню FAZ.

"Найголовніше на даний момент - посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І якби важко це не було щодо російських дій: ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою", - сказала Бербок.

"Послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи. Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - додала вона.

Журналіст запитав Бербок, чи підтримає вона в разі призначення канцлером надання летальної зброї Україні, проте політик не відповіла прямо, і лише згадала про спостережну місію.

"Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше - забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території і більше не повинна піддаватися саботажу. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки", - сказала Бербок.

Водночас, Бербок висловилася за те, щоб уряд Німеччини перестав підтримувати газопровід "Північний потік-2".

"Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проєкт Кремля - газопровід "Північний потік-2". Я б давно відкликала політичну підтримку "Північного потоку-2", - сказала вона.

Нагадаємо, німецькі "Зелені" вперше в історії партії висунули кандидата на пост федерального канцлера. Федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу.

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Теми: НімеччинаНАТО
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