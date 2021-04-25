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Спроба узурпації влади Додоном: партія Санду звернулася до прокуратури

Неділя, 25 квітня 2021, 10:29
Спроба узурпації влади Додоном: партія Санду звернулася до прокуратури
Ігор Додон, Фото Reuters

Депутати партії Маї Санду "Дія та солідарність" (PAS) звернулися до Генпрокуратури Молдови з проханням розслідувати спробу узурпації влади парламентською групою "Партії соціалістів" експрезидента Ігоря Додона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У своєму зверненні депутати вимагають провести розслідування спроби узурпації влади "організованою злочинною групою, очолюваною Ігорем Додоном".    

Також депутати вимагають з’ясувати, чи не причетні до цих подій депутат Ілан Шор та колишній "володар Молдови", екслідер Демпартії Влад Плахотнюк, який знаходиться у розшуку. 

"У червні 2019 року Плахотнюк та його злочинна група вдалися до споби узурпувати владу в державі і ці дії залишилися безкарними. Схвалений відсутністю реакції, Додон та його союзники, прагнучи залишитися при владі і продовжити розкрадати країну, вчора вдалися до того ж злочинного кроку - узурпації влади в країні, всупереч Конституції та волі народу", - заявив депутат PAS Сергій Литвиненко, оприлюднивши фото заяви до прокуратури. Звернення подав також депутат Вірджиліу Писларюк. 

Водночас, члени "Демпартії" на своєму засіданні ухвалили декларацію, в якій засудили "зловживання деяких депутатів у парламенті", але звинуватили і партію Санду. 

"ДПМ висловлює жаль з приводу дій, до яких останнім часом вдаються ПСРМ і PAS, і які не мають нічого спільного з верховенством права та демократією", - йдеться у документі. ДПМ закликала обидві партії "припинити політичні війни, знайти компроміс та зосередитися на реальних проблемах громадян". 

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Президентка Молдови Мая Санду зажадала від прокуратури розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом після скандального рішення депутатів щодо Конституційного суду.

ЄС заявив, що вважає дії парламентської більшості Молдови "грубою атакою на конституційний лад".

Детально про останні події у Молдові - у статті: Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.

Теми: Молдова
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