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Прем’єр Вірменії подав у відставку задля дострокових виборів

Неділя, 25 квітня 2021, 11:21
Прем’єр Вірменії подав у відставку задля дострокових виборів

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку для того, щоб у країні можливо було провести дострокові вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

"Сьогодні я подаю у відставку з посади прем’єр-міністра Вірменії задля реалізації рішення про дострокові парламентські вибори 20 червня", - заявив Пашинян.

Він пояснив, що, згідно з Конституцією, для розпуску парламенту необхідно, щоб законодавчий орган двічі відхилив кандидатуру прем’єра, тому він двічі технічно внесе свою кандидатуру, щоб її відхилили і Нацасамблею можна було розпустити для оголошення дострокових виборів. 

Пашинян зазначив, що до виборів продовжить виконувати обов’язки прем’єра, а після виборів знову буде кандидатом від своєї політсили на посаду глави уряду.

"Якщо люди вирішать, що я повинен піти як прем’єр - я прийму це рішення. Якщо ж люди вирішать, що я маю залишитись, я залишуся", - заявив він.  

Заява Пашиняна не є несподіванкою - він оголосив про намір проводити дострокові вибори 20 червня після зустрічі з президентом Арменом Саргсяном та двома парламентськими фракціями.

З кінця лютого політична криза у Вірменії поглибилася після того, як військові Генштабу виступили із заявою за звільнення прем’єра Нікола Пашиняна. 

Того ж дня Пашинян заявив про рішення звільнити з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна і заявив про "спробу державного перевороту".

18 березня прем’єр оголосив, що з огляду на нестабільну внутрішню ситуацію та після консультацій з опозиційними фракціями парламентські вибори в країні відбудуться 20 червня. В опозиції закликали не погоджуватися на вибори, яких самі й вимагали, доки при владі залишається Пашинян або його команда.

Детальніше читайте у статті - Перевибори з російським впливом: як Вірменія шукає вихід з політичної кризи

Теми: виборивибори
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