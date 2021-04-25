Земан прокоментував дані про причетність агентів ГРУ до вибухів на військових складах

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, у першому коментарі щодо причетності росіян до вибухів у Врбетіце заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRoshlas та IDNES, про це він сказав у телеефірі 25 квітня.

"Працюють над двома слідчими версіями. Перша, оригінальна - що вибух стався внаслідок неналежного поводження з вибуховими матеріалами. І друга - що це була операція іноземних спецслужб", - заявив Земан.

Президент водночас заявив, що "жодна суверенна країна не може допустити, щоб на її території двоє іноземних агентів здійснити терористичний акт внаслідок якого загинули двоє громадян Чехії і було завдано мільярдних збитків".

Він додав, що хоче щоб "громадяни знали правду і нічого не залишалося у таємниці", та що все ж не виключає, що вибухи були російською диверсією.

"У доповідях BIS (Служби безпеки та інформації) зазначається, що немає доказів чи свідчень, що ці двоє агентів були у районі Врбетіце. Знову таки, коли другий склад інспектували зовсім невдовзі перед вибухом, там не знайшли вибухівки. Але це не означає, що підозри щодо причетності росіян не є серйозними. По-перше, треба ставити питання, що вони там робили. По-друге, те, що BIS не доказала їхньої участі, не означає, що вони не заходили у комплекс", - заявив Земан.

"Було б нерозважливо враховувати лише оригінальну версію слідства або тільки нову, що це зробили російські агенти. Розважлива людина працюватиме над обома версіями… Врешті, я не виключаю підозри, що це зробили росіяни. Що ці двоє робили там, у будь-якому разі? Вони точно не були там як туристи. Є підстави для серйозних підозр, але ці підозри мають бути відкинуті або підтверджені", - заявив Земан.

Він також сказав, що якщо версія про причетність до вибухів двох російських агентів підтвердиться, Росія має понести відповідальність за це, зокрема, бути недопущеною до тендеру на будівництво АЕС у Дукованах.

На запитання про те, що переконає особисто його, Земан відповів, що це будуть результати розслідування, та що поліція і Генпрокуратура, що здійснює нагляд за справою, мають його повну довіру.

Своє мовчання протягом тижня після того, як уряд заявив про причетність росіян до вибухів, Земан пояснив тим, що хотів отримати максимально повну інформацію про обставини. Він сказав, що сам останніми днями не контактував з російською стороною.

Земан сказав також, що підтримує вислання 18 співробітників посольства РФ та не бачить причин для взаємного вислання чеських дипломатів з Росії.

Деякі опозиційні політики вже заявили, що виступ Земана "відкрив ворота" для російської дезінформації, поставивши під сумнів оприлюднені дані.

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