Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ

Понеділок, 26 квітня 2021, 10:18

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці  прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.

Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні" - написав він.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Теми: ПольщаРосіяармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії

У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 

Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ

Переможці "Оскар-2021": тріумф Ентоні Гопкінса, "Землі кочівників" та "Душі"

відеоПід час третього польоту на Марсі вертоліт NASA встановив рекорд

"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ

Усі новини...
Польща
Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію
Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства
Віцеспікери парламентів Польщі та Литви відвідали Донбас
Останні новини
10:27
У МОЗ розробили план з профілактики населення від радіації у випадку нової аварії
10:18
Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ
10:16
Україна збільшила витрати на оборону, Росія витратила менше, ніж планувала – SIPRI
09:53
Курс гривні зміцнився до долара та євро
09:39
У Києві й 8 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти коронавірусу
09:06
Євросоюз уже влітку відкриє кордони для вакцинованих – глава Єврокомісії
09:00
У Вербну неділю бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру Водяного
08:43
Глава МЗС Німеччини проти посилення санкційного тиску на Москву
08:23
У неділю 5 тисяч хворих на COVID зафіксували в Україні, одужали 6,9 тисячі 
08:00
Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ
Усі новини...