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Найбільша фракція Європарламенту виступила за розширення санкцій проти РФ

Понеділок, 26 квітня 2021, 18:15

Фракція Європейської народної партії (ЄНП), найбільша в Європейському парламенті, виступає за розширення санкцій проти Росії, у тому числі відключення РФ від SWIFT і зупинки газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті фракції перед початком пленарного тижня у Європарламенті.

У середу з ініціативи ЄНП Європейський парламент обговорить, а потім проголосує  за резолюцію, яка засуджує нарощування російської військової могутності навколо України, а також інші кричущі порушення прав людини і міжнародного порядку Кремлем, зокрема, справу Навального і напад російських спецслужб на Чехію.

"Група ЄНП вважає колективним обов'язком Європи підтвердити свою підтримку України і закликає держави-члени ЄС і Європейську комісію прийняти чіткі і рішучі заходи проти Росії в разі подальшої ескалації.

Це повинно відбутися шляхом негайного припинення імпорту російської нафти і газу, зупинки будівництва трубопроводу "Північний потік - 2", виключення Росії з системи SWIFT і заморожування рахунків олігархів та заборони їм в'їзду в ЄС".

Раніше глава фракції  "Європейської народної партії" Манфред Вебер закликав надіслати "недвозначне послання російському керівництву" щодо ситуації на кордонах України.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вказали Росії на зрив мирних зусиль із урегулювання ситуації на сході України та закликали припинити військові провокації й ескалацію.



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